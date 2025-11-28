28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
17:00
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

İtalyan basını duyurdu; Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyor!

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Napoli'nin Kosovalı stoperi Amir Rrahmani ile ilgileniyor.

calendar 28 Kasım 2025 12:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe için İtalya basınından flaş bir trasfer iddiası ortaya atıldı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR

Corriere dello Sport'un haberine göre Napoli ile Rrahmani, sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. Bu durum Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ilgisini çekti. İtalyanlara göre iki kulüp de Kosovalı stoper ile ilgileniyor.

NAPOLI TUTMAK İSTİYOR

Napoli'nin yıldız stoperi kadroda tutarak takım iskeletini korumak istediği kaydedildi.


PERFORMANSI

Bu sezon İtalyan ekibiyle 7 maçta 604 dakika süre alan deneyimli stoper, gol veya asist katkısında bulunmadı. Kosovalı futbolcunun Napoli ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
