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İtalya'dan EURO 2028 hazırlığı!

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, EURO 2028'e aday olabileceklerini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İtalya'dan EURO 2028 hazırlığı!
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08 Şubat 2019 01:17
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, 2028 Avrupa Şampiyonası'na aday olmayı düşündüklerini söyledi.

Gabriele Gravina, "EURO 2028'e aday olmak hayal değil, ciddi biçimde düşünüyoruz. Programımızın bir parçası" açıklamasını yaptı.

Gravina sözlerini "Bu proje ülkemizde coşkuya neden olabilir. Ayrıca spor altyapısını iyileştirmek için faydalı olur" ifadeleriyle tamamladı.

Öte yandan İspanya'nın 2028 Avrupa Şampiyonası için de adaylık düşündüğü belirtiliyor.

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