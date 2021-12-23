İtalya Serie B'ye Kovid-19 engeli

İtalya İkinci Futbol Ligi'nin 19. ve 20. haftasında oynanacak maçlar koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İtalya Serie B'ye Kovid-19 engeli
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23 Aralık 2021 17:48
İtalya İkinci Futbol Ligi'nin (Serie B) 19. ve 20. haftasında oynanması gereken müsabakalar, takımlarda artan Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelendi.

Serie B yönetimi, 26 ve 29 Aralık tarihlerinde oynanması planlanan 19 ve 20'inci hafta maçlarının, Serie B takımlarında oynayan futbolcular arasında artan Kovid-19 vakaları sebebiyle ertelenmesine karar verdi.

Söz konusu karşılaşmaların ocak ayı içerisinde oynanacağı belirtildi.

Corriere dello Sport gazetesi, özellikle Ascoli, Pordenone, Monza, Lecce, Pisa, Como, Vicenza ve Spal takımlarında çok sayıda Kovid-19 vakası olduğunu yazdı.

Son haftalarda Kovid-19 vakalarının hızlı şekilde yükseldiği İtalya'da hükümet, salgının yayılmasını önlemeye yönelik yeni tedbirleri değerlendirmeye başladı.


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