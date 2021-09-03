İtalya namağlup serisini rekora dönüştürüyor

Bulgaristan ile 1-1 berabere kalan İtalya, üst üste yenilmeme serisinde rekoru tek başına ele geçirmeye çok yaklaştı.



Üst üste 35 maçtan namağlup ayrılan Roberto Mancini'nin öğrencileri, İspanya'nın 2006-2009 yılları arasındaki rekoruna ortak oldu. Avrupa Şampiyonası'nı da içine alan dönemde rakiplerine korku salan İtalya, şimdi de tek başına rekoru ele geçirmeye hazırlanıyor.



5 Eylül Pazar günü pazar günü İtalya, İsviçre deplasmanında da yenilmezse yeni rekorun tek başına sahibi olacak.



