İtalya namağlup serisini rekora dönüştürüyor

Roberto Mancini'nin İtalya'sı, üst üste 35 maçtan namağlup ayrılarak İspanya'nın rekoruna ortak oldu. Pazar günü İsviçre'yi yendikleri takdirde rekoru tek başına ele geçirecekler.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İtalya namağlup serisini rekora dönüştürüyor
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03 Eylül 2021 09:11
Bulgaristan ile 1-1 berabere kalan İtalya, üst üste yenilmeme serisinde rekoru tek başına ele geçirmeye çok yaklaştı.

Üst üste 35 maçtan namağlup ayrılan Roberto Mancini'nin öğrencileri, İspanya'nın 2006-2009 yılları arasındaki rekoruna ortak oldu. Avrupa Şampiyonası'nı da içine alan dönemde rakiplerine korku salan İtalya, şimdi de tek başına rekoru ele geçirmeye hazırlanıyor.

5 Eylül Pazar günü pazar günü İtalya, İsviçre deplasmanında da yenilmezse yeni rekorun tek başına sahibi olacak.


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