İşte Trabzonspor'un transfer hedefleri!

4-1'lik Fatih Karagümrük yenilgisiyle 2022'yi moralsiz kapatan Trabzonspor'da, esas üzücü nokta Edin Visca'nın sakatlığı oldu. Sezon başında kolu kırılan ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan Bosnalı yıldızın, bu kez köprücük kemiği kırıldı.



Tecrübeli oyuncu, 2.5 ay oynayamayacak. Mevcut kadroda kanat bölgesinde eksiklik yaşayan Trabzonspor'da, Visca gelişmesi sonrası transfer olmazsa olmaz haline geldi. Süper Lig'de ara transfer dönemi 12 Ocak'ta başlıyor ve 8 Şubat'a kadar sürecek.



Bordo-mavililer, eğer kadroda planlanan temizliği yapabilirse iyi bir sağ kanat alacak. Öncelikli hedef; daha önce de gündeme gelen Olympiakos'un Yunan yıldızı Masouras. Kulübüyle 2024'e kadar kontratı olan 28 yaşındaki yıldız için nabız yoklanacak.



MALİYET FAKTÖRÜ ÖNEMLİ



Mevcut durumda yabancı kontenjanı açısından sıkıntı çeken Trabzonspor'da, yerlide ise 3 aday radarda. 2 kez Trabzonspor'un kapısından dönen Efecan Karaca'nın yanı sıra Başakşehir'de düzenli 11'de oynamamasına rağmen hücum katkısıyla fark yaratan Serdar Gürler ve sezon başında Westerlo'ya giden Halil Akbunar'ın şartlarına bakılacak.





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