Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor müsabakasında sahadan çekilen İstanbulspor'a 3-0 hükmen mağlubiyetin yanı sıra 3 puan silme cezası verdi.



TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmada sahayı terk etmesinden dolayı İstanbulspor'un 3-0 hükmen mağlup sayıldığı ve ev sahibi takıma 3 puan silme cezası uygulandığı belirtildi.



Sarı-siyahlı kulübün başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na ise akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.



Öte yandan, İstanbulspor'un bazı taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle bir sonraki iç saha maçında cezalı olacağı kaydedildi.



PFDK'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:



"İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, 19.12.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. -TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (0-3) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜN F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. Başkanı ECMEL FAİK SARIALİOĞLU 'nun, akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 780.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. idarecisi MUHAMMET METE 'nin, müsabaka esnasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. doktoru HALİL SARAL 'ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"





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