İstanbulspor, hazırlık maçında Başakşehir'i 3 golle geçti

TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor, hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
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İstanbulspor, hazırlık maçında Başakşehir'i 3 golle geçti
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15 Kasım 2020 19:06
TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor, hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Medipol Başakşehir ile İstanbulspor, özel müsabakada karşı karşıya geldi.

Medipol Başakşehir'in kulüp tesisleri'nde oynanan maçta İstanbulspor'un gollerini 17. dakikada İbrahim Yılmaz, 47. dakikada Ebrar Cumur ve 53. dakikada Onur Ergün kaydetti. Medipol Başakşehir'in tek golünü ise 34. dakikada Giuliano de Paula attı.



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