İstanbulspor evinde Balıkesirspor'u yendi

TFF 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor sahasında Balıkesirspor'u ağırladı. Mücadele, ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı gol sesi çıkmadı. 72. dakikada İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz, Balıkesirspor ağlarını havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Başka gol sesi çıkmayan mücadele bu skorla sonuçlandı.
Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten İstanbulspor 12. sıraya yerleşti. 6 puanda kalan Balıkesirspor ise 17. sırada yer aldı.
TFF 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor deplasmanda Kocaelipor'la karşılaşacak. Balıkesirspor ise evinde Gençlerbirliğini ağırlayacak.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı gol sesi çıkmadı. 72. dakikada İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz, Balıkesirspor ağlarını havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Başka gol sesi çıkmayan mücadele bu skorla sonuçlandı.
Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten İstanbulspor 12. sıraya yerleşti. 6 puanda kalan Balıkesirspor ise 17. sırada yer aldı.
TFF 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor deplasmanda Kocaelipor'la karşılaşacak. Balıkesirspor ise evinde Gençlerbirliğini ağırlayacak.