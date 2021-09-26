İstanbulspor evinde Balıkesirspor'u yendi

TFF 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor sahasında Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor evinde Balıkesirspor'u yendi
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26 Eylül 2021 18:07
TFF 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor sahasında Balıkesirspor'u ağırladı. Mücadele, ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı gol sesi çıkmadı. 72. dakikada İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz, Balıkesirspor ağlarını havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Başka gol sesi çıkmayan mücadele bu skorla sonuçlandı.

Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten İstanbulspor 12. sıraya yerleşti. 6 puanda kalan Balıkesirspor ise 17. sırada yer aldı.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor deplasmanda Kocaelipor'la karşılaşacak. Balıkesirspor ise evinde Gençlerbirliğini ağırlayacak.

 


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