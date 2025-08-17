17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-052'
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-052'
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
2-252'
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-278'
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

İspanyol devinden 100 milyon Euro'luk talep

Real Madrid, Rodrygo'nun bonservis bedelini 100 milyon Euro olarak belirledi.

calendar 17 Ağustos 2025 16:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İspanyol devi Real Madrid, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesinde yer alan Rodrygo için bonservis bedelini belirledi.

Defensa Central'in haberine göre Real Madrid, Brezilyalı yıldız için 100 milyon Euro talep ediyor. Manchester City ve Liverpool'un da oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor.

KONATE VE WHARTON PLANI

Haberde, Real Madrid'in Rodrygo'nun satışından elde edilecek geliri Ibrahima Konate ve Adam Wharton transferlerinde kullanmayı planladığı öne sürüldü.


RODRYGO'NUN PERFORMANSI

2019 yılında Santos'tan Real Madrid'e transfer olan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 54 maçta forma giydi. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 11 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
