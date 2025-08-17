İspanyol devinden 100 milyon Euro'luk talep

KONATE VE WHARTON PLANI

RODRYGO'NUN PERFORMANSI

İspanyol devi Real Madrid, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesinde yer alan Rodrygo için bonservis bedelini belirledi.Defensa Central'in haberine göre Real Madrid, Brezilyalı yıldız için 100 milyon Euro talep ediyor. Manchester City ve Liverpool'un da oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor.Haberde, Real Madrid'in Rodrygo'nun satışından elde edilecek geliri Ibrahima Konate ve Adam Wharton transferlerinde kullanmayı planladığı öne sürüldü.2019 yılında Santos'tan Real Madrid'e transfer olan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 54 maçta forma giydi. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 11 asist yaptı.