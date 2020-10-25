İsmail Yüksek, Balıkesirspor'u galibiyete taşıdı!

TFF 1. Lig'de 7. hafta karşılaşmasında Ankaraspor, Balıkesirspor'u konuk etti.



Osmanlı Stadyumu'nda oynanan müsabaka Balıkesirspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Cumali Bişi ve 48. dakikada İsmail Yüksek kaydetti. Ankaraspor'un tek golünü ise 26. dakikada Basit Umar attı.



Ligde 2 maç aradan sonra kazanan Balıkesirspor, 10 puanla 9. sırada yer aldı. 6 maçtır kazanamayan Ankaraspor ise 4 puanla 16. sırada yer buldu.



Balıkesirspor, gelecek hafta Adanaspor'u konuk edecek. Ankaraspor ise Menemenspor deplasmanına gidecek.



