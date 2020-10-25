İsmail Yüksek, Balıkesirspor'u galibiyete taşıdı!

TFF 1. Lig'de 7. hafta mücadelesinde Balıkesirspor, deplasmanda Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
İsmail Yüksek, Balıkesirspor'u galibiyete taşıdı!
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25 Ekim 2020 15:32
TFF 1. Lig'de 7. hafta karşılaşmasında Ankaraspor, Balıkesirspor'u konuk etti.

Osmanlı Stadyumu'nda oynanan müsabaka Balıkesirspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Cumali Bişi ve 48. dakikada İsmail Yüksek kaydetti. Ankaraspor'un tek golünü ise 26. dakikada Basit Umar attı.

Ligde 2 maç aradan sonra kazanan Balıkesirspor, 10 puanla 9. sırada yer aldı. 6 maçtır kazanamayan Ankaraspor ise 4 puanla 16. sırada yer buldu.

Balıkesirspor, gelecek hafta Adanaspor'u konuk edecek. Ankaraspor ise Menemenspor deplasmanına gidecek.



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