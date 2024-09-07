İrfan Can Kahveci'ye yeni sözleşme

Fenerbahçe, milli yıldızı İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci'ye yeni sözleşme
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07 Eylül 2024 11:58
Son güncelleme 07 Eylül 2024 12:44
Fenerbahçe iç transferde İrfan Can Kahveciyle yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Sarı Lacivertliler, milli yıldızı İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Açıklamanın milli aradan sonra açıklanması bekleniyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesinin son yılına girmiş ve geleceği konusunda spekülasyonlar gündemi meşgul ediyordu. Ancak Fenerbahçe yönetiminin teklif ettiği 3 yıllık yeni sözleşmeyi kabul eden İrfan Can, takımda kaldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı-Lacivertli formayla 136 maçta görev alan İrfan Can, 30 gol atarken 28 asist yaptı.
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