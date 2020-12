İrfan Can, Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı!

İrfan Can Kahveci'yi bilen biliyor ama bilmeyenlerin önceki gece "Kim bu çocuk?" dediği bir isim oldu. Peki neden? O kadar çok nedeni var ki? Ama ana başlığı TARİH YAZARI olması... Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynanan ve 4-3 kaybedilen maçta Başakşehir'in üç golü de İrfan Can'a aitti. Hem de üçü de ceza sahası dışından. Ve bu gol dev arenada tarihe geçti. Türkiye özelinde hat-trick yapan Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan adına o da eklendi. Ve Wayne Rooney'den sonra (2004) Şampiyonlar Ligi'nde ceza sahası dışından üç gol atan ilk oyuncu oldu.



Elde tutulması zor

İrfan Can adına üzüntü veren tarafı ise Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılan üçüncü oyuncu olmasıydı (Cristiano Ronaldo-Gareth Bale). Sıcağı sıcağına Leipzig'in hocası Nagelsmann "İrfan Can Kahveci harika bir oyuncu, çok iyi bitiricilik gösterdi" dedi. Ki, Alman ekibinin genç ve kabiliyetli isimleri keşfedip aldığı düşünülürse İrfan Can Kahveci bu anlamda Leipzig yönetiminin gözüne fazlasıyla girdi. Sezon başı transfer yapması beklenen millî değerin önceki gece sergilediği performansın ardından yuvada kalması çok ama çok zor. Biz de şimdiden söyleyelim:



DÜNDEN BUGÜNE...

- 1995 Ankara doğumlu. Babası motor ustası annesi ev hanımı.

- Afacan bir çocuk ve kafasının birçok yerinde yara izleri var. Babasının 'sokakta oynayacağına bir kulübe gitsin' demesi üzerine 7 yaşında G.Birliği altyapısına seçildi. Onun yaş grubunda takım yoktu, yeni kuruldu.

- G.Birliği'nde özel olduğunu 17 yaşında Fuat Çapa döneminde profesyonel olduğunda hissetti.

- Hacettepe'ye kiralık gönderilmesine içerlemedi, şans olarak gördü.

- Futboldan kazandığı parayla kendisine araba, ailesine ev aldı.

- Sol bek olarak başladığı futbolda 10 numara oldu.

- Teknik özellikleri oyunu çözme ve liderlik özelliği bütün hocalardan takdir gördü.

- Mesut Özil, Alex de Souza ve Mehmet Ekici'yi (Trabzonspor performansı) beğenerek izledi.

- Hobileri, masa tenisi, basketbol ve voleybol ve yüzme.



İstanbul'da 7 gollü çılgın gece

Başakşehir'in Leipzig'e 4-3 yenildiği maçın Alman basınına yansımaları... Bild, "7 gollü çılgın gece! Bunun adı çılgınlık..." derken, Sport1 ise, "Nefes kesen maçta Leipzig'i Sörloth kurtardı! Başakşehir, M. United'ı yenerek kalitesini göstermişti, bu maçta da gördük...' diye yazdı.



Futbolu da tipi de Sergen!

İbrahim Üzülmez'in Gençlerbirliği'nde hocası olduğu dönemde "Sergen Yalçın'dan sonra gördüğüm en önemli kabiliyet" dediği İrfan Can Kahveci, Sergen Yalçın'a benzetildiğini belirterek "Sadece futbolumu da değil, tipimi de benzetiyorlar; özellikle kulaklarımı" diyor.



İspanya tarzıma daha uygun

İrfan Can Kahveci, 2015'te Tam Saha dergisine verdiği röportajda şöyle der: Ben Avrupa'da doğmuş olsaydım daha iyi bir noktada olabileceğimi düşünüyorum. Oyun stilime baktığımda İngiltere'den çok İspanya Ligi'nin bana daha uygun olduğunu düşünüyorum.