İrfan Buz: "Böyle bir skoru hak etmedik"

Öznür Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Antalyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Haber; AA
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İrfan Buz: 'Böyle bir skoru hak etmedik'
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25 Eylül 2021 19:30
Öznür Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Antalyaspor karşısında çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını söyledi.

Deplasmanda çok fazla gol pozisyonuna girmelerinin önemli olduğuna dikkati çeken Buz, "Futbolcular elinden gelen her şeyi yaptı. Genel anlamda böyle bir skoru hak ettiğimizi düşünmüyorum. Farklı bir galibiyet alabilirdik. Çok üzgünüz. Deplasmanda bu kadar net pozisyonlar yakaladığınız zaman atmanız gerekiyor. Maçın hakkı bu değildi. Zaman zaman futbolun içinde bu kısmetsizlikler oluyor. Bunu da kırmak zorundayız." şeklinde konuştu.


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