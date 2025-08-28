28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Inter transferden vazgeçti: Yusuf Akçiçek

Inter, Fenerbahçe'nin 20 milyon euro talep ettiği Yusuf Akçiçek transferinden vazgeçti.

calendar 28 Ağustos 2025 14:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, transfer listesinde bulundurduğu Fenerbahçe'nin genç stoperi için son kararını verdi.

TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Corriere dello Sports'un haberine göre; Milano ekibi, Sarı-lacivertlilerin 20 milyon Euro talep ettiği Yusuf Akçiçek transferinden vazgeçti.

TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Inter'in milli stoper için yaptığı 17 milyon Euro'luk teklif Fenerbahçe tarafından reddedilmişti.

SEZON PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla 21 maçta forma şansı buldu. Yusuf, bu maçlarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
