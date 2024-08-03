Instagram Geri Açılacak mı, Açıldı mı?

Sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli kararı alındı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Instagram'a erişim engeli getirdi. BTK'nın site bilgileri sorgu sayfası kısmında ilgili karar görüldü. Yapılan açıklamada 'instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişme engellenmiştir.' denildi.

BTK'dan yapılan son dakika açıklamasında, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde erişim engelinin süresine ilişkin bilgi yer almıyor.

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayınlamış ve Instagram'ın Heniyye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Heniyye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.



INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?



Bu yaptırımın kaldırılması için bir süre belirlenmediği ve Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu belirtiliyor.



INSTAGRAM AÇILDI MI?



Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizde de temsilcileri bulunan -ki tamamının temsilcisi var- bazı sosyal medya platformları var. Bunlara bizim uygulanmasını istediğimiz belli kurallar var, kanunlar, yönetmelikler var. Zaman zaman bunlara yaptığımız uyarılara rağmen uyulmasında bazı problemler görüyoruz. Bu da bizim şu andaki en son tüm uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları 'katalog suçlar' dediğimiz bir çerçevemiz var. O çerçeve kapsamında kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları, hassasiyetlerimizi, kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak, bu erişim yasağını kaldırmış olacağız" dedi.



SONUÇ



Instagram'ın geri açılmasıyla ilgili süreç devam ederken, kullanıcıların resmi açıklamaları takip etmeleri önemlidir. Instagram'ın teknik ekibi, platformun yeniden sorunsuz bir şekilde hizmet verebilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Instagram'ın geri açılmasıyla ilgili en güncel bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması Instagram erişim engeli nedeniyle kullanılamıyor. Uygulamanın ne zaman açılacağını öğrenmek isteyenler "Instagram'a giriliyor mu, ne zaman açılacak? Instagram çöktü mü, ne zaman düzelir ve neden kapatıldı?" sorularına yanıt ararken resmi açıklamalar da takip ediliyor. Son olarak; BTK tarafından açıklama yapılmış ve platformun "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle kapatıldığı belirtilmişti. İşte güncel bilgiler.