Indianapolis 500 yarışı koronavirüs nedeniyle ertelendi

ABD'de düzenlenecek Indianapolis 500 otomobil yarışının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği, organizasyonun internet sitesinden duyuruldu.

Haber; AA
Indianapolis 500 yarışı koronavirüs nedeniyle ertelendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mart 2020 23:07
ABD'de düzenlenecek Indianapolis 500 otomobil yarışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 24 Mayıs Pazar günü yapılması planlanan yarışın koronavirüs nedeniyle 23 Ağustos Pazar gününe alındığı belirtildi.

Otomobillerin, 4 kilometre uzunluğundaki oval pistte 200 tur attığı Indianapolis 500 yarışı, 1911 yılından beri düzenleniyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için