İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımı

Manchester City'nin orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın paylaşımına yorum yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
İlkay Gündoğan'dan Galatasaray paylaşımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2022 23:11
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Manchester City'nin orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, karşılaşma sonrasında Galatasaray'ın Instagram hesabının paylaşımına yorum bıraktı.

Gündoğan'ın yorumunda "Aslan" ve "Alev" emojileri yer aldı.

Başarılı futbolcunun bu yorumu, kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.