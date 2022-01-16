İlk Yarı yorumları: Hatayspor 1-2 Galatasaray

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile Galatasaray arasındaki maçın ilk yarısını sarı kırmızılılar 2-1 önde kapattı. İlk yarıyı yorumcular değerlendirdi.

RIDVAN DİLMEN



Kupayı kim alır maçtan sonra? Kupa finali gibi bir maç. Hatay takımının 5-6 tane net pozisyonu var. Galatasaray'ın da 2-3 tane var. Bu kadar çok pozisyonun olduğu, hızlı bir maç, tartışmaların çok olduğu bir maç. Tuhaf bir durum var. Galatasaray gol atıyor, 10 kişi birden oyuncunun üstünde. İzlemeye değer bir maç. Gerçekten çok güzel bir gol attı Kerem. Cicaldau atıyordu hep, çekil dedi. Müthiş bir gol attı. Premier Lig heyecanında iki takımın da açık oynadığı, kazanmak adına her türlü hücum varyasyonlarını yaptığı bir maç izliyoruz. 2-1 bitirmek için mucize gerek. Hakem dağılmış durumda. Madem penaltı veriyorsun, sarı kartı da ver. Kerem'in pozisyonu da VAR penaltısı. Hakem göremeyebilir ama VAR görebilir. Hakan Ceylan, VAR'a ne kadar kira ödüyor acaba, hep orada Oyuncular teknik direktörlerine kendilerini göstermek niyetindedir. Fenerbahçe'de göremediğimiz o heyecanı Galatasaray'da görüyoruz. Hakemin maçı etkilediğini görüyorum. İki takım da yüksek tempoda oynuyor. Alpaslan'a güzellik yaptı hakem. Orta sahadan stoper oynayacak birisi varsa oyuna alınabilir. İlk fırsatta ikinci sarıyı gösterir çünkü. Kafası ilk yarıda 50 kere gitti oraya. Gördüm, neden atmadım diyor kendi kendine.



GÜNTEKİN ONAY



Sezonun en hareketli, en tempolu maçlarından bir tanesi. Büyük çekişme içerisindeydi maç. Tempo var, mücadele var, kartlar var. Galatasaray'da anlayış değişmiş. Cicaldau daha önde oynuyor. 7 kart var. İki takım kolay kolay 11 kişi tamamlayamayacak. Galatasaray savunmada biraz zorlanıyor. Tersten atılan toplarda özellikle sorunlar oluyor. Hızlı hücumlu, sprintli oyun var.



TUGAY KERİMOĞLU



İlk 45 dakika temposu yüksek. Galatasaray'da gözle görülen değişiklik, geriden oyun kurarken yüzde 100 basit ve güvenli oyun tercih edildi. Penaltıdan sonra Galatasaray bocaladı. Çok pozisyon verdi. Geriye koşmalarda sorunlar yaşadı. İkinci yarıda bundan daha farklı bir oyun olmayacak. Tempo yükseldikçe pozisyonlar ve goller artacaktır.



FEYYAZ UÇAR



Güzel bir mücadele var. Karşılıklı fauller var. Galatasaray takımının önde pres yapmaya çalıştığını gördüm. Preste birlikte hareket etmeye çalışıyorlar. 2'li 3'lü presler var. Farklı bir Galatasaray var. Kornerlerde varyasyonlar var. Güzel maç oluyor.



İLKER YAĞCIOĞLU



Galatasaray savunması zaman zaman sorunlar yaşıyor. Oyunun o kısmı sıkıntılı...



ÖNDER ÖZEN



Galatasaray aklı başında bir planla oynamaya çalışıyor. Hatayspor da karşılık vermeye çalışıyor. Böyle maçlar izlenir.



METİN TEKİN



İkinci yarı çok su kaldırır. Bu tempo devam ederse, çok gol görürüz. Hatayspor ilk yarı için mağlubiyeti hak etmedi. Keyifli ilk yarı izledik. Umarım 90 dakika böyle olur. Fenerbahçe maçının ilk yarısında poziyon yoktu. Ama bu maç keyifli.



TÜMER METİN



Bol aksiyon, kartlar, sertlik derecesi yüksek, bol pozisyonlu bir ilk 45 dakika izledik. Futbola gönül verenler adına muhteşem. Fatih Hoca'nın ayrılmasından sonraki reaksiyonu merak ediyorduk. Kısmen daha hareketli, kısmen daha tempolu ama savunma zaafı devam eden bir Galatasaray gördük. Bence pozisyon penaltı. VAR'ın müdahalesinin doğru olduğu kanaatindeyim. Galatasaray'ın penaltısı da çok net bir penaltıydı."





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