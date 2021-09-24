İlhan Palut: 'İnanılmaz dominant oynadık'

Teknik Direktörü, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Maçı değerlendiren Palut, "Maçın ilk 10 dakikası sürprizlerle doluydu. 50 saniyede gol yemeyi beklemiyorduk. Trabzonspor 10 kişi kalana kadar da takımın dengesi bozulmadı, golü aradık. 90 dakika golü aradık, inanılmaz dominant oynadık. Bazen kaliteli vuruşlar yapamamamız, çoğu zaman da Uğurcan Çakır'ın ekstra performansı 1 puan almamıza neden oldu. 2 puan kaybeden taraf Konyaspor oldu. Bu istek, bu arzu ve hücum futbolunu diğer haftalara taşırsak, bizim için mihenk taşı olacaktır. Hücum anlamında yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Konyaspor'un hücum olarak hep eksiği vardı, geldiğimiz günden beri bunun üstüne eğiliyoruz. Trabzonspor 10 kişi bile olsa bu rakamlara ulaşmak çok önemli. Futbolda sürprizler var, kendi kalemize gol attık ama yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Kendileri için Trabzonspor maçının çok önemli olduğunu vurgulayan Palut, şunları kaydetti:"İyi hazırlandık maça ama maçın ilk 10 dakikası iki takım için de beklenmedik sürprizlerle başladı. Hamsik'in iyi ortalar yaptığını bildiğimiz halde 1. dakikada golü yedik. Trabzonspor'a baktığımız zaman ilk 10 dakika içerisinde eksik kaldılar. Biz golü yediğimiz andan itibaren hemen tepki verdik. Bu tepkiyi 90 dakika boyunca devam ettirdik. Sahadan 1 puanla ayrılmamızın nedeni, rakip kalecinin başarılı oyunu ve yediğimiz şanssız goldü."Palut, genel anlamda takımın mücadelesinden memnun olduğunu belirterek, "Bugün belki 2 puan kaybettik ama bu standardımızı diğer maçlara taşıdığımız zaman orta ve uzun vadede kazanan Konyaspor olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.