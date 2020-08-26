İkinci Kovid-19 testi negatif çıkan Nishikori'den çekilme kararı

Japon tenisçi Kei Nishikori'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu negatife dönmesine rağmen ABD Açık Grand Slam Turnuvası'na katılmayacağını duyurdu.
Kendisine ait mobil uygulamadan yaptığı açıklamada, sağlık durumuna ilişkin bilgi veren 30 yaşındaki tenisçi, "Kovid-19 sonucum pozitiften negatife döndü. Ancak bu kadar uzun bir aranın ardından 5 sete uzayabilecek maçlara katılmak, pek akıllıca bir tercih olmaz. Çok güzel anılar biriktirdiğim ABD Açık'a bu yıl katılamayacağım. Sevenlerimi hayal kırılığına uğrattıysam, özür dilerim." ifadelerini kullandı.
31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ABD Açık'a dünyaca ünlü kadın tenisçilerden Ashleigh Barty, Simona Halep, Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Kiki Bertens, Belinda Bencic ve Jelena Ostapenko, erkeklerde ise dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile Avustralyalı Nick Kyrgios yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle katılmayacağını önceden duyurmuştu.
Kendisine ait mobil uygulamadan yaptığı açıklamada, sağlık durumuna ilişkin bilgi veren 30 yaşındaki tenisçi, "Kovid-19 sonucum pozitiften negatife döndü. Ancak bu kadar uzun bir aranın ardından 5 sete uzayabilecek maçlara katılmak, pek akıllıca bir tercih olmaz. Çok güzel anılar biriktirdiğim ABD Açık'a bu yıl katılamayacağım. Sevenlerimi hayal kırılığına uğrattıysam, özür dilerim." ifadelerini kullandı.
31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ABD Açık'a dünyaca ünlü kadın tenisçilerden Ashleigh Barty, Simona Halep, Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Kiki Bertens, Belinda Bencic ve Jelena Ostapenko, erkeklerde ise dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile Avustralyalı Nick Kyrgios yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle katılmayacağını önceden duyurmuştu.