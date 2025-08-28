Icardi'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde elenmesinin ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
ICARDI'DEN PAYLAŞIM
Arjantinli golcü, karşılaşmadaki tek golü kaydeden Benfica forması giyen eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile olan sevinç fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
