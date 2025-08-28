27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
0-4
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
2-3
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
2-0
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
1-0
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
6-0
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
1-0
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
1-1
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
2-0
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
0-6
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
2-0
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
14-13
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
2-3

Icardi'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica'ya yenilmesinin ardından karşılaşmada gol atan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile olan fotoğrafını paylaştı.

calendar 28 Ağustos 2025 00:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Icardi'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!
Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde elenmesinin ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

ICARDI'DEN PAYLAŞIM

Arjantinli golcü, karşılaşmadaki tek golü kaydeden Benfica forması giyen eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile olan sevinç fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
