Houston Rockets, geçtiğimiz gece John Wall'un son 10 saniyede iki şut denemesinde isabet bulamamasıyla, Oklahoma City Thunder'a karşı 112-114 mağlup olarak, yenilgi serisini 20'ye çıkardı ve bu alanda rekora ulaştı.



Rockets, karşılaşmanın bitimine üç dakikadan az kala 110-109 öne geçmesine rağmen, Lu Dort, Wall'un turnikesini bloklayarak OKC'nin 113-112 önde kalmasını sağladı.



Houston koçu Stephen Silas, maçtan sonra "Bir şeyler denemekten, öğrenip gelişmekten başka çaremiz yok ve bu da benimle başlıyor" şeklinde konuştu.



Rockets'ın bu mağlubiyet serisi, NBA tarihindeki en kötü dokuzuncu seri olmakla birlikte, Philadelphia'nın 2014-15 ve 2015-16 sezonları arasında rekor kırdığı 28 maçlık mağlubiyet serisinden bu yana en uzunuydu.



