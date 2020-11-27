Hindistan uluslararası uçuşları 31 Aralık'a kadar başlatmayacak

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uluslararası ticari uçuşlar a başlama tarihinin, 31 Aralık'a kadar ertelendiğini duyurdu.



Açıklamada, kısıtlamanın, SHGM'nin onayladığı uluslararası kargo taşımacılığını kapsamayacağı belirtildi.



Yetkililer, Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uluslararası ticari uçuşların 30 Kasım'a kadar askıya alınması kararını almıştı.



Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 524 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 135 bin 223'e yükseldi.



Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.



