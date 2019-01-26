Hikmet Karaman: ''Maçın hakkı beraberlik''

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, son 35 dakikasını 10 kişi oynamak zorunda kaldıkları maçın ikinci yarısında oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden dolayı son derece memnun olduklarını söyledi.Karaman, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da maçı kazanmak için mücadele ettiğini kaydetti.Maçın ilk yarısında çok pas hatası yaptıklarını belirten Karaman, şu ifadeleri kullandı:"İlk yarı oyun içerisinde pozisyonları değiştirerek hücum gücümüzü ve gol yollarındaki pasları daha iyi yapmaya başladık ama son paslardaki kararlarımız kötüydü. İlk 45 dakika çok pas hatası yaptık, çabuk oynamadık, riskli bölgelerde ayağımızda çok top tutarak hatalar yaptık. Sonuçta ilk yarı 1-0 içeri girdik. Aslında ikinci yarı başlarken taktik anlamda bir değişiklik yapmayı düşünmüştüm. İkinci yarı ilk 15 dakikayı görmek istedim orada da golü bulduk. Golden sonra 10 kişi kaldık. Mensah'ın oyundan çıkması bizim aleyhimize oldu ama oyuncularımı farklı pozisyonlarda oynattım. Biliyorsunuz bizim transfer yasağımız var ve elimizdeki oyuncu grubundan farklı bölgelerde katkı vermelerini istiyoruz. Teknik adamlar, yaşadığımız bu süreçte hem oyuncuyu geliştirmek, hem yeni oyuncu çıkarmak zorunda kalıyorlar hem de oyuncuların pozisyonlarını değiştirerek takımın eksiklerini kapatmaya çabalıyorlar. İkinci yarı biz bunu yaptık. Gayette iyi yaptık. Uzun süre 10 kişi oynadık onun için oyuncularıma o bölüm için teşekkür edebiliriz. Maçı hakkı beraberlikti."