Hikmet Karaman: 'Bizim için büyük şanssızlık'

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, büyük bir avantajı kaçırdıklarını söyledi.



Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri adına çok önemli bir maçı kaybettiklerini ifade etti.



Bugün kaybettikleri için çok üzgün olduklarını aktaran Karaman, "Bir saat boyunca oyunu kontrol altında tutup, golü de bulduk. Ama 9 haftadır kazanamayan bir takımız. Hatadan gol yiyebilirsiniz ama ayağınızdaki topu rakibe verince iş başka tarafa gidiyor." dedi.



Takımın üzerinde 9 haftadır kazanamamanın stresi olduğunu anlatan Karaman, şunları kaydetti:



"Bu derece basit hatalar yapmamalıydık. Yediğimiz ikinci gol, öyle bir gol ki.... Bence haftanın golü, büyük bir şanssızlık. Golü atan için büyük bir beceri, bizim için büyük bir şanssızlık. 2-1 olunca maç içerisinde bocalayabiliriz ama oyuna giren futbolcularımızla takımı diri tutmaya çalıştık. Bugün büyük bir avantajı kaçırdık. Maçın hakkı bu değildi, en azından berabere bitmeliydi. Artık rakiplerin alacağı skorlara bakacağız. Eğer lehimize sonuçlar olursa, gelecek hafta Göztepe maçıyla yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bugünkü mağlubiyet hepimizi kızdırdı ama pes etmek yok. Yarınki sonuçlara göre plan yapacağız."



















