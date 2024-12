Golden State Warriors guardı Buddy Hield, Warriors'ın "basketbol aşkını" yeniden bulmasına yardımcı olduğunu söyledi.



Bu sezon Golden State formasıyla beklenenin üzerinde performans gösteren Hield, Warriors'ta olmanın, birkaç yıl önce kaybettiği basketbol aşkını yeniden keşfetmesine nasıl yardımcı olduğunu şu sözlerle açıkladı:



"Geçen yıl basketbola karşı öyle bir sevgi beslemiyordum. Ben de takdir edilebileceğim ve sevilebileceğim bir takımda olma kararı aldım. Buraya gelmeden, Steph (Curry) ve Steve (Kerr) serbest oyuncu döneminde bana ulaştılar ve düzgünce iletişim kurdular. Burada herkes kollarını bana açtı ve eski halime dönmem adına yardımcı oldu.



Hiç bencil adamlar değiller. Doğru oyunu ortaya koyuyorlar ve aynı benim oynamak istediğim şekilde oynuyorlar. Saha içinde ve dışında, beraber vakit geçirmesi harika adamlar. Ben bu ligde henüz bir şey kazanmadım, bu yüzden bu adamların etrafında yer aldığınızda, nasıl kazanacağınızı ve bu işleri nasıl çözeceğinizi öğrenmek istiyorsunuz.



Burada bir sünger gibi her şeyi kapıyorum ve gözlerimi de açık tutuyorum... Her gün şampiyonluğa giden yolda nasıl alışkanlıklar kazanılması gerektiğini öğreniyorum. Bazen işler çok pürüzsüz şekilde ilerlemeyebilir fakat asıl hedefimiz maçları kazanmak ve bunu yaparken keyif almak."



Bu sezon maç başına ortalama 14.5 sayı, 3.5 ribaund, 1.5 asist, 0.8 top çalma ve 0.2 blok ortalamalarıyla oynayan Hield, genel olarak %45.3, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %43.1 isabetle oldukça iyi bir sezon geçiriyor.



Warriors ekibi ise 14-9'luk derecesiyle, an itibariyle Batı Konferansı'nda beşinci sırada yer alıyor.