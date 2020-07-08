Hasan Ali Kaldırım'dan kaptanlık pazubendi cevabı

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hasan Ali Kaldırım hakkında yazılan haber için yorum yaptı

Haber; Sporx.com
Hasan Ali Kaldırım'dan kaptanlık pazubendi cevabı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2020 14:08
 Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynadıkları maçta taktığı kaptanlık pazubendini saha kenarına bırakmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Tecrübeli futbolcu, karşılaşmada pazubendi çıkarmasıyla ilgili yapılan yorumlara değinerek, "Kaptanlık pazubendi maç içinde kolumu rahatsız ettiğinden çıkarıp saha dışına bıraktım ve maça devam ettim. Bu durum daha önce de birkaç kez başıma geldi. Gerek takım arkadaşlarımın gerekse kenar yönetiminin durumdan haberi vardı. Olayın aslı budur. Haberdeki diğer iddialara cevap vermeyi son derece gereksiz buluyorum." ifadelerini kullandı.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için