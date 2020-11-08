Harry Kane, 88'de Slaven Bilic'i ateşe attı!

İngiltere Premier Lig'de 8. hafta mücadelesinde Tottenham, deplasmanda West Bromwich Albion'ı 1-0 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Harry Kane, 88'de Slaven Bilic'i ateşe attı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2020 16:52
İngiltere Premier Lig'de 8. hafta karşılaşmasında West Bromwich Albion, Tottenham'ı konuk etti.

The Hawthorns Stadyumu'nda oynanan mücadele Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 88. dakikada Harry Kane attı.

Jose Mourinho'nun Tottenham'ı, bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini aldı ve 17 puan ile maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bu sezon hiç galibiyet alamayan Slaven Bilic'in West Bromwich Albion'ı ise 3 puanla 18. sırada yer aldı.

Tottenham, milli aradan sonra Manchester City'i konuk edecek. West Bromwich Albion ise Manchester United deplasmanına gidecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için