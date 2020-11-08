Harry Kane, 88'de Slaven Bilic'i ateşe attı!

İngiltere Premier Lig'de 8. hafta karşılaşmasında West Bromwich Albion, Tottenham'ı konuk etti.



The Hawthorns Stadyumu'nda oynanan mücadele Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 88. dakikada Harry Kane attı.



Jose Mourinho'nun Tottenham'ı, bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini aldı ve 17 puan ile maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bu sezon hiç galibiyet alamayan Slaven Bilic'in West Bromwich Albion'ı ise 3 puanla 18. sırada yer aldı.



Tottenham, milli aradan sonra Manchester City'i konuk edecek. West Bromwich Albion ise Manchester United deplasmanına gidecek.



