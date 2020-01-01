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Harrell: "LeBron, tarihin en iyilerinden biri.."

Los Angeles Lakers forveti Montrezl Harrell, takım arkadaşı LeBron James'e bir kez daha övgüde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Montrezl Harrell, takım arkadaşı LeBron James'e bir kez daha övgüde bulundu.

Harrell, Spectrum Sportsnet'ten Mike Trudell'a, LeBron ile ilgili şunları söyledi:

"Bu oyunun tarihindeki en büyük oyunculardan biriyle oynamak zor bir şey değil. Oyunu sahadaki çoğumuz için son derece kolay hale getiriyor... biz yalnızca onu takip ediyoruz."

Lakers'ın 2020-21 sezonundaki ilk takım antrenmanının "harika" geçtiğini söyleyen Harrell, James ve diğer takım arkadaşlarının liderliği hakkında oldukça olumlu ifadeler kullandı:

"Bence soyunma odasındaki liderlik olgumuz, bizim için harika. Liderliğin, kesinlikle sahip olunması gereken muazzam bir beceri olduğunu düşünüyorum. Soyunma odamızda genel olarak bu, oldukça fazla miktarda bulunuyor."

Harrell kısa süre önce Lakers ile iki yıllığı 19 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.


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