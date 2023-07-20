Philadelphia 76ers guardı James Harden'ın, takas talebi yakında sonuç bulmasa bile 76ers'ın antrenman kampına rapor vermesinin beklendiği bildirildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Harden'ın takaslanma isteğinin önümüzdeki Eylül ayındaki medya gününe kadar yerine getirilmemesi durumunda bile, 76ers'ın antrenman kampına katılmasının beklendiğini kaleme aldı:



"Lig kaynaklarına göre bu hikaye Eylül ayına ve 2 Ekim'deki medya gününe kadar uzarsa, Harden'ın bu noktada antrenman kampına rapor vermesi bekleniyor. Evde kalmak yerine ortaya çıkarak, ayrılmaya çalıştığınız takım için çok daha fazla baş ağrısına sebep olabilirsiniz."



76ers takım başkanı Daryl Morey, geçtiğimiz günlerde Harden'ın takas talebini "onurlandırmaya" çalışacağını söylemiş, ancak bunun yalnızca doğru fiyat karşılığında gerçekleşebileceğini açıklamıştı.



Harden'ın tercih ettiği yerin LA Clippers olduğu da iddialar arasında yer alıyor.



