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Hardaway: "Wiggins, Warriors'ta herkesi çok şaşırtacak"

Eski Golden State Warriors yıldızı Tim Hardaway, Warriors'ın Andrew Wiggins'i Minnesota Timberwolves'den alarak doğru kararı verdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Golden State Warriors yıldızı Tim Hardaway, Warriors'ın Andrew Wiggins'i Minnesota Timberwolves'den alarak doğru kararı verdiğini söyledi.

Wiggins, 1 numaralı draft seçimi olmanın rüzgarını pek yaşatamamış olsa da, Hardaway dahil birçok kişi, yetenekli forvetin 2020-21 sezonunda çok fazla dikkat çekeceğine kesin olarak inanıyor:

"Çok yardımcı olacak ve insanların yapamayacağını düşündükleri çok şey yapacak. Bu Warriors için harika bir takastı, çünkü Wiggins'in üçüncü ya da dördüncü opsiyon olacağı bir takıma gelmesi gerekiyordu. Birinci ya da ikinci opsiyon olduğu bir takımda olmak istemiyor, çünkü bu onun üzerinde çok fazla baskı kuruyor. O sadece basketbol oynamak, eğlenmek ve baskı olmadan ilerlemek istiyor. Bu takım, tam da bunu yapabileceği bir takım ve bence oldukça iyi olacak."

2019-20 sezonu Mart ayında askıya alınmadan önce Wiggins, Warriors için 12 maçta oynamış ve 19.4 sayı, 4.6 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları yakalamıştı.


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