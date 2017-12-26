Aytemiz Alanyaspor'da Saffet Susic dönemi sona erdi. Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından Boşnak teknik adamla masaya oturan Alanyaspor yönetimi yollarını ayırma kararı aldı.Susic'in ayrılmasının ardından Akdeniz ekibinin Galatasaray'ı şampiyon yapan Hamza Hamzaoğlu'nu istediği belirtildi.Hamza Hamzaoğlu, ilk görüşmede teklife sıcak bakmazken, Turuncu-Yeşilli yönetimin de ısrarcı olması sebebiyle kararından vazgeçerek anlaşma olasılığının yüksek olduğu öğrenildi.Hamzaoğlu'ndan olumsuz yanıt alınması halinde ise Ertuğrul Sağlam ile görüşülecek. Akdeniz ekibi son olarak cuma günü Antalyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu.