  •  
    Arsenal'de çare TÜRK! 35 milyonluk bir TEKLİF
  •  
    Beşiktaş'ta çifte imza! "İki isim ile de anlaştı"
  •  
    Sezon sonu transferi BEKLENEN 15 isim!..
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    F.Bahçe'nin yıldız adayı için flaş kararı açıkladı!

Hamza Hamzaoğlu için büyük ısrar; "Bize gel..."

Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından Boşnak teknik adam Safet Susic ile masaya oturan Alanyaspor yönetimi yollarını ayırma kararı alırken ilk aday ise Hamza Hamzaoğlu...

Hamza Hamzaoğlu için büyük ısrar; 'Bize gel...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2017 09:14
Aytemiz Alanyaspor'da Saffet Susic dönemi sona erdi. Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından Boşnak teknik adamla masaya oturan Alanyaspor yönetimi yollarını ayırma kararı aldı.

Susic'in ayrılmasının ardından Akdeniz ekibinin Galatasaray'ı şampiyon yapan Hamza Hamzaoğlu'nu istediği belirtildi.

Hamza Hamzaoğlu, ilk görüşmede teklife sıcak bakmazken, Turuncu-Yeşilli yönetimin de ısrarcı olması sebebiyle kararından vazgeçerek anlaşma olasılığının yüksek olduğu öğrenildi.

Hamzaoğlu'ndan olumsuz yanıt alınması halinde ise Ertuğrul Sağlam ile görüşülecek. Akdeniz ekibi son olarak cuma günü Antalyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Opel Astra
PIRIL PIRIL TEMİZ 1.3 CDTİ DİZEL 90 BEYG
44.900 TL
Opel Astra
PIRIL PIRIL TEMİZ 1.3 CDTİ DİZEL 90 BEYG
44.900 TL
Volkswagen 1200
VW POLO 1.2 TDI TRENDLINE (75) Temiz Ara
52.000 TL
Peugeot 307
Peugeot 307 - 1.6 Xr 5 Kapı ov
33.250 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için