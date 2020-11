Hamdi Yılmaz: 'İstekli oyunla galibiyeti aldık'

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, skordan memnun olduğunu belirterek, "Şu an maç fazlasıyla da olsa lider durumdayız. Biz bu ligdeki performansımızı ve konumumuzu devam ettirmek istiyoruz." dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamdi Yılmaz, güçlü bir rakiple oynadıklarını aktararak, "Biz kendi oyunumuzu oynadığımız sürece bu ligde yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Disiplinli ve sistematik bir şekilde futbolcularımın istekli oyunlarıyla maçtan galip ayrıldık." diye konuştu.



Rakip takımların mağlubiyet durumunda "suni çim" diye saha zeminini suçladıklarına dikkati çeken Yılmaz, "Geçen sene ben yine buradaydım. Bizi 3-1 yendikleri maçta saha gayet güzeldi. Şimdi mağlup oldukları maçlarda herkes aynı şeyi söylemeye gayret ediyor. Ben futbolcularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Biz bu kadar mütevazı bir takım, az bütçeyle çabamızla bir yerlere gelmek istiyoruz. Hiç kimsenin yardımına da ihtiyacımız yok. Şu an maç fazlasıyla da olsa lider durumdayız." ifadelerini kullandı.



- Ümit Özat: "TFF 1. lig maçlarında da VAR sistemi uygulanmalı."



Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat ise maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Teknik anlamda gönül isterdi ki oyunun içinde kalalım. Kazanan her zaman haklıdır. Bu konuda bir şey söylemek gerekmiyor. " dedi.



Maçın hakemlerinin daha duyarlı davranması gerektiğini savunan Özat, şunları kaydetti:



"Hakemlere hep söylüyorum biraz duyarlı olmaları lazım. Lehimize penaltı verdiği halde söylüyorum. Hata lehimize de olmasın aleyhimize de olmasın. Rakip taç atıyor, oyuncum sahaya top girdi diye duruyor. Vay efendim hakem hatasıymış. Hakem hatası olunca gol yiyebiliyorsun iptal olmuyor ama kural hatası olunca iptal oluyor. Bırak biz kendi hatamızla asılalım. Senin hatanla biz neden asılalım? Bir ofsaytlar kaçırıyorsun akıllara zarar. Nedir yani bu lig böyle eğreti görülecek? Her yendiğim maçtan sonra söyledim, bugün yenildim diye söylemiyorum. Dün Bursaspor'un sayılmayan bir golü var net gol. Bu hata Altay'ın da lehine olabilir. Onların da lehine olmasın aleyhine de olmasın. Bizim de lehimize hata olmasın aleyhimize de olmasın. Öyle kartlar çıkıyor, öyle ofsaytlar kesiliyor, goller iptal oluyor ki. Bir takımın emeğiyle bu kadar oynanmaz."



Takımların bir gol ile lige çıkıp ligden düştüğüne vurgu yapan Özat, "TFF 1. Lig maçlarında da VAR sistemi uygulanmalı. Nedir altı üstü 150-200 bin avro. İnsanlar bir golle küme düşüyor, bir golle şampiyon oluyor. İnsanın emeğiyle bu kadar oynanmaz ki. Zaten VAR çıktı hakemlerin defoları ortaya çıkıyor. Madem öyle burada da olsun. Yani çıktıkları zaman hocam sen hata yapabiliyorsun da hakem yapamaz mı? Kardeşim hakem hata yapamaz. Benim hatamın sonucuna ben katlanıyorum. Bir Samsun maçında verilmeyen bir golümüz var akıllara zarar. Bu nedir? Hakem hatalarının cezalarını hep biz mi çekeceğiz? Bırakın biz kendi ipimizle asılalım." değerlendirmesinde bulundu.