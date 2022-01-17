Halkbank'ın rakibi Union Raiffeisen

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında 18 Ocak Salı Avusturya temsilcisi Union Raiffeisen ile kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank'ın rakibi Union Raiffeisen
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17 Ocak 2022 15:41
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında 18 Ocak Salı Avusturya temsilcisi Union Raiffeisen ile karşılaşacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 17.30'da başlayacak.

Rövanş karşılaşması ise 19 Ocak Çarşamba günü iki takımın anlaşması gereği yine Ankara'da saat 15.00'te oynanacak.

İki maç sonunda tur atlayacak takım, çeyrek finale çıkacak.

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