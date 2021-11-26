Borussia Dortmund'da forma giyen ve Avrupa'da muhtemel transferi en çok konuşulan futbolculardan biri olan Erling Haaland'ın önceliği Real Madrid'e verdiği belirtildi.



Norveçli futbolcunun, yakın çevresine Madrid'e taşınmasının kendisine cazip geldiğini söylediği ancak geleceğine dair şu an kesin bir karara varmadığı aktarıldı.



RAIOLA'DAN AÇIKLAMA



Öte yandan genç yıldızın menajeri Mino Raiola da geçtiğimiz günlerde Haaland ile ilgili bir açıklamada bulunurken, "Haaland, İspanya'yı ve oradaki evini çok seviyor, orası kesin. Ancak gelecek yıl nerede oynayacağını söylemek için şu an erken" ifadelerini kullandı.



2022'DE ÖZEL MADDE



21 yaşındaki futbolcu, sözleşmesindeki özel madde nedeniyle 2022 yazında 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund'dan ayrılabilecek.





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