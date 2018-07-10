Güneş kararı verdi, Oğuzhan Aydoğan yine kiralanacak

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alındıktan sonra geçtiğimiz sezon Karlsruher'e kiralananiçin yeni sezon öncesi teknik direktör Şenol Güneş son kararını verdi.Şenol Güneş, genç yıldızın önümüzdeki sezon da bir takıma kiralanmasını gerektiğini belirtti.Genç futbolcunun yetenekli olduğunu kabul eden tecrübeli teknik adam, "Her şeye rağmen kalırsa çok az forma bulur. Bu yüzden bir sezon daha oynayabileceği bir kulübe kiralanmalı" raporunu yönetime iletti.Geçen sezonu Karlsruher'de kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki futbolcu, 2 maçta toplam 90 dakika sahada kaldı.