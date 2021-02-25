Guardiola: 'Bayern'i izledim, favori biz değiliz'

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Mönchengladbach'ı yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



Guardiola açıklamasında maçın kontrolünü baştan sona ellerinde bulundurduklarını ancak çılgın bir baskıyla oynamadıklarını belirterek, "Daha baskın olarak oynamalıyız. Bu turnuva mükemmel olunması gereken bir yer. Turu geçtiğimizden emin olmamız için çok daha baskın olmalıydık" diye konuştu.



Başarılı hoca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde favori olup olmadıklarına ilişkin soruya ise, "Geçen gün Bayern'in Lazio maçını izledikten sonra favori olduğumuza tam emin olamadım. İnsanlar sizi favori gösteriyorsa bunu kabul etmelisiniz. Bunu da sadece 1 kez yarı final oynayabilmiş bir takım için diyorlarsa kabul ediyoruz" sözlerini kullandı.



