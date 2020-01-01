Green: "Takas edilebilirim, ama eminim Pelinka bana haber verir"

Los Angeles Lakers guardı Danny Green, takımdan takas edilebileceğine inandığını ancak genel menajer Rob Pelinka'nın onu önceden arayarak haber vereceğinden emin olduğunu söyledi.



Green, playofflar boyunca oldukça başarısız bir şut performansı sergilemişti ve taraftarlar onun kritik anlarda önemli iş yapmasını beklese de, bunu yapamamış ve Miami Heat'e karşı beş maçta şampiyonluğu kazanma şansını getirebilecek boş üçlüğü kaçırmıştı.



Bu performansın ve ligdeki yerini sorgulayan söylentilerin ardından Green, ekipten takas edilebileceğini düşünüyor. Ancak Pelinka'nın kendisini aramadan bunun gerçekleşeceğini düşünmüyor:



"Neredeyse 10 yıldır takas dedikoduları dinliyorum. Ama bir süre sonra bu kuru gürültüyü görmezden geliyorsunuz. Edilirsem, edilirim. Rob Pelinka saygılı bir adamdır. Eminim beni arayacaktır. İşin doğasını anlıyorum, herkes daha iyi olmaya bakacak hamleler yapmak istiyor. Yani bunu da yapmalıyız. Umarım, bu sürecin bu kısmı, beni hala burada tutmaktır. Bence serbest kalan herkes takıma dönecektir, böylece bu yıl yaptığımız şeyi tekrar yapabiliriz. Bu bir bubble içinde olmaz umuyorum."



