Graeme Souness'ı Galatasaray'ı hatırlattı

'nde'ın Juventus'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından taraftara 'Sizi duyamıyorum' şeklinde bir hareket yapan'yu Graeme Sounees eleştirdi.Sky Sports'ta yorumculuk yapan Souness'in eleştirileri üzerine diğer yorumcu'den ilginç bir yanıt geldi.Jose Mourinho'nun hareketlerinin rakibi tahrik edebileceğini belirten Graeme Sounessifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından diğer yorumcu McCarthy, Souness'ın Galatasaray dönemini hatırlatarakdedi.Galatasaray'ın 24 Nisan 1996'da Fenerbahçe'yi deplasmanda yenip Türkiye Kupası'nı kazandığı maçın ardından Souness, bir Galatasaray bayrağını alarak ortaya koşmuş ve sarı-kırmızılı bayrağı oraya dikmişti.