Graeme Souness'ı Galatasaray'ı hatırlattı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ın Juventus'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından taraftara 'Sizi duyamıyorum' şeklinde bir hareket yapan Jose Mourinho'yu Graeme Sounees eleştirdi.
Sky Sports'ta yorumculuk yapan Souness'in eleştirileri üzerine diğer yorumcu Mick McCarthy'den ilginç bir yanıt geldi.
Jose Mourinho'nun hareketlerinin rakibi tahrik edebileceğini belirten Graeme Souness, ''Mourinho, yaptığı hareketle kargaşaya sebep olabilirdi. İtalyanlar kaybetmiş ve üzgünler. Bu bir tepkiye neden olabilir'' ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından diğer yorumcu McCarthy, Souness'ın Galatasaray dönemini hatırlatarak ''Burada oturup Mourinho ile ilgili ahkam kesiyorsun ama sen de Türkiye'de sahanın ortasına bayrak dikmiştin'' dedi.
GRAEME SOUNESS NE YAPMIŞTI?
Galatasaray'ın 24 Nisan 1996'da Fenerbahçe'yi deplasmanda yenip Türkiye Kupası'nı kazandığı maçın ardından Souness, bir Galatasaray bayrağını alarak ortaya koşmuş ve sarı-kırmızılı bayrağı oraya dikmişti.
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Sky Sports'ta yorumculuk yapan Souness'in eleştirileri üzerine diğer yorumcu Mick McCarthy'den ilginç bir yanıt geldi.
Jose Mourinho'nun hareketlerinin rakibi tahrik edebileceğini belirten Graeme Souness, ''Mourinho, yaptığı hareketle kargaşaya sebep olabilirdi. İtalyanlar kaybetmiş ve üzgünler. Bu bir tepkiye neden olabilir'' ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından diğer yorumcu McCarthy, Souness'ın Galatasaray dönemini hatırlatarak ''Burada oturup Mourinho ile ilgili ahkam kesiyorsun ama sen de Türkiye'de sahanın ortasına bayrak dikmiştin'' dedi.
GRAEME SOUNESS NE YAPMIŞTI?
Galatasaray'ın 24 Nisan 1996'da Fenerbahçe'yi deplasmanda yenip Türkiye Kupası'nı kazandığı maçın ardından Souness, bir Galatasaray bayrağını alarak ortaya koşmuş ve sarı-kırmızılı bayrağı oraya dikmişti.
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