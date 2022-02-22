Göztepeli taraftarlar, Galatasaray maçında sahaya indi

Süper Lig'de Göztepe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın taraftarları sahaya indi.
Galatasaray'ın penaltı kazanmasıına sinirlenen taraftarlar, hakem Arda Kardeşler'e gitmeye çalıştı.
Göztepeli futbolcular ve güvenlik görevlileri, sahaya giren taraftarları son anda tutarak sahadan çıkardılar.
Taraftarların dışarı çıkarılmasının ardından oyun kaldığı yerden başladı. Daha sonra kale arkasındaki taraftarlar, Galatasaray kalecisi Inaki Pena'ya yabancı maddeler attı.
Galatasaray'ın penaltı kazanmasıına sinirlenen taraftarlar, hakem Arda Kardeşler'e gitmeye çalıştı.
Göztepeli futbolcular ve güvenlik görevlileri, sahaya giren taraftarları son anda tutarak sahadan çıkardılar.
Taraftarların dışarı çıkarılmasının ardından oyun kaldığı yerden başladı. Daha sonra kale arkasındaki taraftarlar, Galatasaray kalecisi Inaki Pena'ya yabancı maddeler attı.