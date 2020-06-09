Göztepe'den sol beke İtalyan operasyonu

Süper Lig'de gelecek sezon için dış transfer çalışmalarına hız veren Göztepe yönetimi arayışlarını İtalya'ya yöneltti.



Sarı kırmızılılar, alternatifsiz kaldığı sol bek mevkiisi İtalya Serie A ekibi Lecce'nin savunmacısı Marco Calderoni'yi gündemine aldı. Sol bekte tek isim olan Berkan Emir'e gelen teklifler nedeniyle alternatif yaratmak isteyen yönetim, 31 yaşındaki yıldıza teklif götürdü. Yönetim, menajeri kanalıyla ulaştığı futbolcudan da olumlu yanıt aldı.



Calderoni'nin kulübüyle anlaşmasının bitecek olması da transferi cazip hale getiriyor. Piacenza'da futbola başlayan Calderoni, Palermo, Ascoli, Grosseto, Vierona, Chievo, Latina Calcio ve Novara gibi takımların formasını giydi.