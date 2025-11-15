15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-161'
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Göztepe'nin gol hedefi Filip Stojilkovic

Avrupa kupaları hedefleyen Göztepe, Cracovia formasıyla 14 maçta 7 gol atan İsviçreli forvet Filip Stojilkovic'i radarına aldı. 25 yaşındaki golcüyü İtalya'dan Monza'nın da istediği, transfer için bonservis ödenmesi gerektiği öğrenildi.

Süper Lig'de sezonu ilk 5'te bitirip Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe'nin ara transfer döneminde İsviçreli santror Filip Stojilkovic'i kadrosuna katmayı planladığı bildirildi.
 
Bu sezon Polonya Ekstraklasa'da Cracovia formasıyla 14 maçta 7 kez rakip fileleri sarsan, 3 de asist yapan 25 yaşındaki golcünün, sarı-kırmızılı kulübün radarına girdiği bildirildi.
 
Avrupa basınında yer alan haberlere göre Stojilovic'e Göztepe'nin yanı sıra İtalya Serie B ekibi AC Monza'nın da talip olduğu kaydedildi.
 
FC Zürich altyapısında yetişen tecrübeli forvet Sion, Darmstadt, Kaiserslautern, OFK Belgrad gibi kulüplerde top koşturdu. Göztepe'nin piyasa değeri 2 milyon Euro olan oyuncuyu transfer etmek için bonservis ücreti ödemesi gerekiyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
