Göztepe, İlhan Palut'la devam edecek

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'la yola devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Göztepe, İlhan Palut'la devam edecek
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27 Temmuz 2020 21:56
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'la yola devam edecek.

Kulüpten alınan bilgiye göre, kulüp başkanı Mehmet Sepil'le görüşen Palut yeni sezonda da takımın başında olacak. 

Palut, 2019-2020 sezonunun 11. haftasında sarı-kırmızılı ekipte görev yapmaya başladı. Palut yönetimindeki İzmir temsilcisi sezonu 42 puanla 11. sırada tamamladı.



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