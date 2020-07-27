Göztepe, İlhan Palut'la devam edecek

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'la yola devam edecek.
Kulüpten alınan bilgiye göre, kulüp başkanı Mehmet Sepil'le görüşen Palut yeni sezonda da takımın başında olacak.
Palut, 2019-2020 sezonunun 11. haftasında sarı-kırmızılı ekipte görev yapmaya başladı. Palut yönetimindeki İzmir temsilcisi sezonu 42 puanla 11. sırada tamamladı.
Kulüpten alınan bilgiye göre, kulüp başkanı Mehmet Sepil'le görüşen Palut yeni sezonda da takımın başında olacak.
Palut, 2019-2020 sezonunun 11. haftasında sarı-kırmızılı ekipte görev yapmaya başladı. Palut yönetimindeki İzmir temsilcisi sezonu 42 puanla 11. sırada tamamladı.