İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, bu sene de hedeflerinin Süper Lig'de şampiyonluk olduğunu söyledi.



Göksel Gümüşdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başakşehir Futbol Kulübü 7. sezonuna girdi. Yedi sezondur Allah'a hamdolsun beşinci bile olmadı. Bir istikrarı var. Son üç senedir de sürekli şampiyonluğu kovalayan bir takım oldu ve sonunda da şampiyonluğu kazandı. Dolayısıyla bu takım her zaman şampiyonluğu, zirveyi zorlayan bir takım olmaya devam edecek. Tabii ki hedefimiz hep şampiyonluktur. Bunun yanında Avrupa'da da iyi şeyler yapmak istiyoruz. En büyük arzumuz bu." ifadelerini kullandı.



- Paris Saint-Germain maçı yorumu



Gümüşdağ, Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti de olan Paris Saint-Germain ile oynayacakları zorlu maçla ilgili olarak ise şöyle konuştu:



"Baktığınızda bize kurada hep kolay kulüpler çıkıyor. (gülerek) Leipzig, Paris Saint-Germain ve Manchester United dünyanın en büyük kulüplerinden. Bütçe olarak bizim 20-30 katımız, dünya markası kulüpler. Ama futbol bu, böyle bir kura çekmekten de çok rahatsız değiliz. Bunların hepsi bir tecrübe, deneyim. Başakşehir 6 yaşında bir bir kulüp, Allah'a binlerce şükürler olsun bugün Şampiyonlar Ligi'nde bu hayali yaşadık. Dolayısıyla sahaya çıkıp elimizden ne geliyorsa yapıp, Paris Saint-Germain'i en iyi şekilde ağırlayacağız. Paris Saint-Germain de bizim dost kulübümüz, özellikle kulüp başkanı Nasser Bey'den tutun da tüm yönetim kurulu bizim dostlarımız. Dolayısıyla böyle büyük bir dünya kulübüyle eşleşmek de burada oynamaktan da onları misafir etmekten de büyük mutluluk duyacağız. Çıkıp sahada da en iyi mücadeleyi vereceğiz. Leipzig maçına da baktığınızda, orada bireysel hatalar oldu ama takım maşallah ezilmedi. Mücadelesini de en iyi şekilde verdi. Bunların hepsini tecrübe ettik. Neredeyse 7. yıla giriyoruz, hep Avrupa'dayız. Her sene daha iyiye doğruya doğru götürüyoruz. Bu mücadeleye devam edeceğiz."



- "Nasıl rakiplerimize gittiğimizde taraftar oluyorsa bizde de olmasını doğru buluyorum"



Göksel Gümüşdağ, Şampiyonlar Ligi maçlarını az sayıda da olsa taraftarlarının önünde oynamak istediklerini aktararak, şöyle devam etti:



"Sadece Başakşehir'in değil tabii, Başakşehir ve Sivas pilot uygulama olsun. UEFA'nın üst sınırı yüzde 30 ama tabi bugünkü dünya genelinde de Türkiye'de de hastalıkta bir artış var. Dolayısıyla bunun Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonunun ortaklaşa koordinasyonu ve oluruyla belki yüzde 10-15 olabilir ki Almanya'da son dakika yüzde 30 değil, 999 kişi aldılar. Dolayısıyla bu kararları verebilirler. Bir yandan da şu an locaların yüzde 50'sini kullanabiliyoruz. Yavaş yavaş, pilot uygulamayla, nasıl rakiplerimize gittiğimizde taraftar oluyorsa bizde de olmasını doğru buluyorum."



- "Şampiyonlukta katkısı olan herkesin anısına güzel bir heykel yapılacak"



Göksel Gümüşdağ, "Edin Visca'nın sözleşmesini uzattınız ve takımda tuttunuz. Daha önce 'Visca böyle devam ederse heykelini dikeceğiz' açıklamasında bulunmuştunuz. Visca'nın heykelini dikecek misiniz?" sorusuna ise, "Edin Visca, diğer iki kaptan ve onların yanında şampiyonlukta katkısı olan herkesin anısına güzel bir heykel yapılacak. İnşallah." yanıtını verdi.



Yeni transferlerinin durumunu da değerlendiren Başkan Gümüşdağ, "Yeni transferlerimizin durumu gayet iyi. Gerek Rafael, gerek Boli, gerek Hasan Ali, gerek Deniz Türüç olsun... Nacer Chadli de bu hafta itibarıyla antrenmanlara başlıyor. Bir talihsizlik yaşadı, hepsi en iyi şekilde devam edecek. Almanya'daki maçta da bir talihsizliğimiz oldu. Sağ bek Caiçara'nın Aşil tendonunda kopma oldu. İnşallah o da en yakın zamanda sahalara döner. Ona da büyük geçmiş olsun diliyorum. Bizim takımımız oldukça iyi, inşallah her sene olduğu gibi bu sene de şampiyonluğu zorlayacağız." açıklamasında bulundu.