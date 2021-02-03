Gökdeniz Bayrakdar: "Hakem hatalarına üzülüyoruz"

Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gökdeniz Bayrakdar: 'Hakem hatalarına üzülüyoruz'
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03 Şubat 2021 21:07
Antalyaspor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan 19 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, karşılaşmanın ardından konuştu.

Gol attığı için mutlu olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Beşiktaş'a karşı, büyük takımlarla oynarken farklı şekilde motivasyonumuz oluyor. Organizasyonlu güzel bir gol attık. Yine Vodafone Park'ta da atmıştım, çok mutluyum. Kazansaydık daha mutlu olurduk ama nasip değilmiş. 7 maçtır yenilmiyoruz, bu iyi bir şey ama sonradan yediğimiz gol ve hakem hatalarına çok üzülüyoruz." dedi.



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