NBA genel menajerleri ve antrenörleri, bu sezon birçok yıldız oyuncunun yaşadığı ağır sakatlıklardan "acımasız" takvimi sorumlu tuttu.



Süregelen KOVID-19 tehdidi, arenalarda taraftarların azlığı olmaması ve zorlu bir takvimin ortasında, oyuncular bu sezona alışmakta oldukça güçlük çekmişti.



Oyuncuların sezona alışmasıyla ilgili olarak, bazı NBA çalışanları bu yılın takvimini şimdiye kadar gördükleri "en kötü takvim" olarak tanımladı.



ESPN'deki bir makalesinde yazar Baxter Holmes, bu konuyu şu şekilde kaleme aldı:



"Veteran bir yardımcı koç, 'Kesinlikle, ligde son 25 yılda gördüğüm en kötü takvim. Tamamen çılgınlık.' şeklinde konuşurken, vetaran bir NBA başantrenörü ise takvimi 'acımasız' olarak nitelendirdi.



Bir baş atletizm antrenörü, bu sezonun Orlando bubble'ından çok daha kötü olduğunu söyledi:



'Bubble'a giderken, maçlarla ilgili birçok farklı endişemiz vardı, ancak seyahat etmiyorduk. Bu sezon, katlanmış bir biçimde çok daha zor. Oldukça birikimli bir etkisi var.'



Elias Spor Bürosu'na göre, 2021 sezonundaki All-Star'lar bu sezonun maçlarının %15'ini kaçırdılar. Bu oran, NBA tarihindeki en yüksek ikinci oran olma yolunda hızla ilerliyor. Bundan daha yüksek oran olan tek sezon, 2014-15 sezonuydu (%16,8).



Bir genel menajer, 'Olabilecek her türlü yumuşak doku sakatlığını görüyoruz ve bu daha da kötüye gidecek' ifadelerini kullandı.



Başka bir genel menajer, 'Hayatta kalma moduna geçtik' açıklamasını yaptı."



NBA, bu sezonun başlamasını sağlamak için birkaç fedakarlık yapmak durumunda kalmıştı. Sezondaki toplam maç sayısı 72'ye indirilirken, aynı zamanda bu maçlar arasındaki süre de kısaltılmıştı ve bu yüzden ekipler, oldukça kısa bir sürede çok fazla maç oynamak zorunda kaldılar.



