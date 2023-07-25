Phoenix Suns başkanı James Jones, Bol Bol'un kadroya eklenmesi konusunda iyimser açıklamalarda bulundu.



The Arizona Republic'ten Duane Rankin'e yaptığı açıklamalarda Jones, ekibe bu yaz başında dahil olan Bol'a daha çok süre vereceğini ve ekibe yardımcı olacağına dair inancının yüksek olduğunu belirtti:



"Rekabet etme fırsatı bulacak. Kurmaya çalıştığımız takımın profiline oldukça uygun. Uzun, atletik ve yetenekli. Bir süredir üst düzeyde basketbol oynyuor. Yüksek beklentilerle başa çıktı ve bazı zorlu aksiliklere rağmen kendini toparlamayı başardı.



Sergilediği mental cesaret, dayanıklılık ve uyum sağlama yeteneği, bana kalırsa takımımızı geliştirmeye yardımcı olacak bir şey ve eğer aklındaki performansı sahaya yansıtabilirse, kadromuzda şampiyonluk yolunda güvenebileceğimiz üst düzey bir oyuncuya daha sahip olmuş olacağız."



Bu yaz Orlando Magic tarafından serbest bırakılan Bol, Suns ile 2 milyon doların üzerinde kazanacağı tek yıllık bir anlaşma imzalamıştı.



24 yaşındaki oyuncu, Orlando için geçtiğimiz sezon 9.1 sayı ve 5.8 ribaund ortalamaları yakalamış ve gelişme belirtileri göstermişti.



