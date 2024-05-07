Haber Tarihi: 07 Mayıs 2024 17:35 - Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 17:35

GKN Kargo battı mı, iflas etti mi?

Pandemi süreciyle beraber dünya genelini sarsan ekonomik kriz, Türkiye'de dolar kurunun hızlı artışı ve yüksek enflasyon nedeniyle birçok firma iflas bayrağını çekiyor. Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsorluk yapan GKN Kargo iflas etti. Mahkemeden konkordato talep eden şirketin 563 milyon TL'lik borcunu ödeyip toparlayabileceğine ikna olmayan İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı verdi.

GKN Kargo battı mı, iflas etti mi?
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Ocak ayının ilk haftalarında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden konkordato talebinde bulunan GKN Kargo, içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan kurtulmak için süre talep etmişti. Sunulan proje kapsamında şirketin yeniden toparlanabileceğine ikna olmayan mahkeme, mali darboğaz yaşayan şirkete yaptığı komiser ataması sonucunda nihai kararını verdi.

Mahkeme tarafından iflas kararı verilen GKN Kargo'nun mevcut borcunun 563 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Borcun 50 milyon liraya yakın bölümü ise aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor'un da bulunduğu kulüplerin alacaklarından oluşuyor.

Şirketin kayıtlı 2 araç dışında hiçbir varlığı olmadığı aktarılsa da, şirketin sahibi Gökhan Akyürek'in, konkordato başvurusundan 2 hafta kadar önce, özel jetle seyahat ettiği bilgisi dava dosyasına girdi. Akyürek'i, özel jetle Urfa'dan İstanbul'a taşıyan Vatanjet Havacılık AŞ 29 bin liralık alacağını tahsil edemediğini mahkemeye bildirdi.
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