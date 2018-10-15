Mehmet Demirkol, BeINSports'ta yayınlanan programda Giroud'un golcü özellikleri olmadığını belirterek, "Golcü deyince Giroud benim aklıma gelmez, sayamam. Giroud'u kaçıncı sırada söylersiniz? Katkısı vardır mutalaka. Golcünün işi gol atmak, golcü isteyen adam Giroud'u almaz. Şenol Güneş, Giroud'dan da bir golcü çıkartırsa helal olsun gerçekten. Giroud'un Arsenal'de attığı goller de beni şaşırttı. Gerçi 250 maçta 120 gol atmış fena değil ama bana sorsan 10 tane atmıştır derim, ama insanın aklında öyle kalıyor" şeklinde konuştu.

Fransız futbolcu Giroud, kariyerinin en skorer dönemini Arsenal'da geçirdi. Giroud, Arsenal forması altında 253 maçta 102 golün altına imza attı. Fransız futbolcu ayrıca 2009-2010 ve 2010-2011 sezonlarında Fransa'da gol kralı oldu.

2018-2019 7 maç 0 gol

2017-2018 29 maç 7 gol

2016-2017 29 maç 12 gol

2015-2016 38 maç 16 gol

2014-2015 27 maç 14 gol

2013-2014 36 maç 16 gol

2012-2013 34 maç 11 gol

2011-2012 36 maç 21 gol

2010-2011 37 maç 12 gol

Fransız yıldız, teknik direktör Maurizio Sarri'nin kadro planlamasında yer almıyor. Bu nedenle Chelsea yönetimi de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki oyuncuyu Ocak ayında cüzzi bir rakama satmayı hedefliyor.