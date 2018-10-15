İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Fransız forvet oyuncusu Olivier Giroud, takımından ayrılmak istemediğini söyledi. İsmi zaman zaman Beşiktaş ile de anılan 32 yaşındaki oyuncu gerekçesini paylaştı.
L'Equipe'e özel açıklamalarda bulunan Olivier Giroud, "Marsilya ile geçen sezon transfer için gerçekten bir temas kurmuştuk ama bu transfer döneminde somut bir şey olmadı. Chelsea'ye daha yeni gelmiştim ve 3 ay sonra çantaları alıp gitme zamanı değildi" dedi.
Chelsea'nin büyüklüğüne değinen Giroud, "Bence Chelsea, İngiltere'deki en iyi kulüp. Ben olmak istediğim yerdeyim, neden ayrılayım ki?" ifadelerine yerdi
Arsenal'den 2018'de 17 milyon euro bedelle alınan 1.92 boyundaki oyuncnun sözleşmesi 2019'da sona erecek. Chelsea kariyerinde 26 maça çıkan Giroud, 5 gol atıp 7 asist yaptı. Bu sezon ise 7 lig maçında 4 asistle oynadı.
SARRI TERCİH ETMİYOR
Fransız yıldız, teknik direktör Maurizio Sarri'nin kadro planlamasında yer almıyor. Bu nedenle Chelsea yönetimi de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki oyuncuyu Ocak ayında cüzzi bir rakama satmayı hedefliyor.
Mehmet Demirkol, BeINSports'ta yayınlanan programda Giroud'un golcü özellikleri olmadığını belirterek, "Golcü deyince Giroud benim aklıma gelmez, sayamam. Giroud'u kaçıncı sırada söylersiniz? Katkısı vardır mutalaka. Golcünün işi gol atmak, golcü isteyen adam Giroud'u almaz. Şenol Güneş, Giroud'dan da bir golcü çıkartırsa helal olsun gerçekten. Giroud'un Arsenal'de attığı goller de beni şaşırttı. Gerçi 250 maçta 120 gol atmış fena değil ama bana sorsan 10 tane atmıştır derim, ama insanın aklında öyle kalıyor" şeklinde konuştu.
Fransız futbolcu Giroud, kariyerinin en skorer dönemini Arsenal'da geçirdi. Giroud, Arsenal forması altında 253 maçta 102 golün altına imza attı. Fransız futbolcu ayrıca 2009-2010 ve 2010-2011 sezonlarında Fransa'da gol kralı oldu.
2018-2019 7 maç 0 gol
2017-2018 29 maç 7 gol
2016-2017 29 maç 12 gol
2015-2016 38 maç 16 gol
2014-2015 27 maç 14 gol
2013-2014 36 maç 16 gol
2012-2013 34 maç 11 gol
2011-2012 36 maç 21 gol
2010-2011 37 maç 12 gol
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L'Equipe'e özel açıklamalarda bulunan Olivier Giroud, "Marsilya ile geçen sezon transfer için gerçekten bir temas kurmuştuk ama bu transfer döneminde somut bir şey olmadı. Chelsea'ye daha yeni gelmiştim ve 3 ay sonra çantaları alıp gitme zamanı değildi" dedi.
Chelsea'nin büyüklüğüne değinen Giroud, "Bence Chelsea, İngiltere'deki en iyi kulüp. Ben olmak istediğim yerdeyim, neden ayrılayım ki?" ifadelerine yerdi
Arsenal'den 2018'de 17 milyon euro bedelle alınan 1.92 boyundaki oyuncnun sözleşmesi 2019'da sona erecek. Chelsea kariyerinde 26 maça çıkan Giroud, 5 gol atıp 7 asist yaptı. Bu sezon ise 7 lig maçında 4 asistle oynadı.
SARRI TERCİH ETMİYOR
Fransız yıldız, teknik direktör Maurizio Sarri'nin kadro planlamasında yer almıyor. Bu nedenle Chelsea yönetimi de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki oyuncuyu Ocak ayında cüzzi bir rakama satmayı hedefliyor.
Mehmet Demirkol, BeINSports'ta yayınlanan programda Giroud'un golcü özellikleri olmadığını belirterek, "Golcü deyince Giroud benim aklıma gelmez, sayamam. Giroud'u kaçıncı sırada söylersiniz? Katkısı vardır mutalaka. Golcünün işi gol atmak, golcü isteyen adam Giroud'u almaz. Şenol Güneş, Giroud'dan da bir golcü çıkartırsa helal olsun gerçekten. Giroud'un Arsenal'de attığı goller de beni şaşırttı. Gerçi 250 maçta 120 gol atmış fena değil ama bana sorsan 10 tane atmıştır derim, ama insanın aklında öyle kalıyor" şeklinde konuştu.
Fransız futbolcu Giroud, kariyerinin en skorer dönemini Arsenal'da geçirdi. Giroud, Arsenal forması altında 253 maçta 102 golün altına imza attı. Fransız futbolcu ayrıca 2009-2010 ve 2010-2011 sezonlarında Fransa'da gol kralı oldu.
2018-2019 7 maç 0 gol
2017-2018 29 maç 7 gol
2016-2017 29 maç 12 gol
2015-2016 38 maç 16 gol
2014-2015 27 maç 14 gol
2013-2014 36 maç 16 gol
2012-2013 34 maç 11 gol
2011-2012 36 maç 21 gol
2010-2011 37 maç 12 gol
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