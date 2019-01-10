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Giresunspor Süper Lig'den transfer yaptı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Demir Grup Sivasspor'dan Cyriac'ı transfer etti.

Kaynak: AA
Giresunspor Süper Lig'den transfer yaptı
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10 Ocak 2019 00:15
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Zoro Cyriac Gohi Bi'yi transfer etti.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, forvet oyuncusu Cyriac ile yıl sonuna kadar satın alma opsiyonlu anlaştıklarını bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyin futbolcu, ligde 6, kupada ise 1 maçta mücadele etti.

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