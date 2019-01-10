Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Zoro Cyriac Gohi Bi'yi transfer etti.
Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, forvet oyuncusu Cyriac ile yıl sonuna kadar satın alma opsiyonlu anlaştıklarını bildirdi.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyin futbolcu, ligde 6, kupada ise 1 maçta mücadele etti.
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Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, forvet oyuncusu Cyriac ile yıl sonuna kadar satın alma opsiyonlu anlaştıklarını bildirdi.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyin futbolcu, ligde 6, kupada ise 1 maçta mücadele etti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın